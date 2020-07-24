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Forbes назвал обогатившихся во время пандемии COVID-19 российских миллиардеров

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Forbes назвал обогатившихся во время пандемии COVID-19 российских миллиардеров
Жители Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Названы российские миллиардеры, которые разбогатели во время пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах СМИ.

Как выяснили журналисты Forbes, лидером по приросту состояния в относительном выражении (+88%) стал инвестор Леонид Богуславский. Его капитал увеличился с 1,5 млрд долларов до 2,8 млрд.

На второй позиции расположился Сулейман Керимов и семья (+86%, с 10 млрд до 18,6 млрд), на третьем месте – сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (+75%, с 1,2 млрд до 2,1 млрд).

Всего в списке, составленном изданием, фигурируют девять фамилий. С середины марта совокупное богатство этих людей выросло на 70,73 млрд долларов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Gazeta Polska написала о погружении на дно «отсталой» российский экономики.

ДЦ

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