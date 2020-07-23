Gazeta Polska написала о погружении на дно «отсталой» экономики России

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Добыча нефти, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

«Отсталая» экономика Российской Федерации погружается на дно. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах польских СМИ.

Как пишет издание Gazeta Polska, пандемия коронавирусной инфекции и обрушение нефтяных котировок еще раз показали, что РФ в экономическом отношении представляет собой «колосс на глиняных ногах». В текущем году страну ждет значительный бюджетный дефицит, тогда как еще в 2019-м государственные доходы превышали расходы.

В процитированной публикации отмечается, что главная проблема российской экономики состоит в зависимости от экспорта углеводородов. При этом предсказывается, что и на данном рынке страна в будущем может потерять свои позиции. Такой прогноз основывается на информации, согласно которой на месторождениях РФ остались в основном трудноизвлекаемые запасы нефти. Перспективы, связанные с поставками за рубеж газа, тоже выглядят плохо.

Вполне возможен сценарий, при котором страна к 2035 году будет производить углеводороды только для внутренних нужд, говорится в материале Gazeta Polska.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Михаил Беляев предрек вероятный скачок цен в России в случае деноминации рубля.