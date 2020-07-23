В США заявили о масштабной безработице

Скачок числа заявок по безработице зафиксирован в Соединенных Штатах. Об этом сообщают инвестиционные компании.
Количество заявок на пособие в США составило почти полтора миллиона. Это гораздо больше, чем на прошлой неделе.
«Заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 18 июля, составили 1,416 млн – это более высокая сумма по сравнению с предыдущей неделей и, что важно, первый рост, который мы наблюдали в США с марта», — процитировала газета the Guardian американских инвесторов: «Пандемия Covid-19 продолжает опустошать США».
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