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В США заявили о масштабной безработице

, 19:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В США заявили о масштабной безработице
Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Скачок числа заявок по безработице зафиксирован в Соединенных Штатах. Об этом сообщают инвестиционные компании.

Количество заявок на пособие в США составило почти полтора миллиона. Это гораздо больше, чем на прошлой неделе.

«Заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 18 июля, составили 1,416 млн – это более высокая сумма по сравнению с предыдущей неделей и, что важно, первый рост, который мы наблюдали в США с марта», — процитировала газета the Guardian американских инвесторов: «Пандемия Covid-19 продолжает опустошать США».

Пандемия все больше сжирает американскую экономику. Американская авиация терпит катастрофические убытки. Каждый день коронавирусом заражаются уже в среднем больше 70 тысяч человек. Бизнес рушится. А люди остаются без работы.

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