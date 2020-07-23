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В мире зафиксирован резкий скачок коронавируса

, 15:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В мире зафиксирован резкий скачок коронавируса
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

За один день заразились без малого 300 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом накануне заразилиь больше 280 тысяч человек. Это рекорд за всю историю пандемии. И судя по всему, это не предел. Как показывает практика, середина недели становится лишь переломным моментом. Самый пик приходится на пятницу. И в пятницу фиксируется рекорд недели.

На данный момент коронавирусом заразились 15 405 240 человек. Умерли 631 021, вылечились 9 381 476 человек.

На первом месте США, на втором — Бразилия, на третьем — Индия. Россия и ЮАР делят четвертое и пятое места.

На прошлой неделе в Индии началось обострение пандемии. Она внезапно обогнала Бразилию по количеству новых диагнозов. Но накануне пандемия резко набрала обороты в Бразилии. Там заразились больше 65 тысяч. Индийские врачи диагностировали коронавирус у 45 тысяч.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

15,405,240

+280,157

631,021

9,381,476

1

США

4,101,308

+71,967

146,192

1,943,503

2

Бразилия

2,231,871

+65,339

82,890

1,532,138

3

Индия

1,241,654

+45,599

29,906

784,440

4

Россия

795,038

+5,862

12,892

580,330

5

ЮАР

394,948

+13,150

5,940

229,175
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