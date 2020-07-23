В мире зафиксирован резкий скачок коронавируса

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23 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

За один день заразились без малого 300 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом накануне заразилиь больше 280 тысяч человек. Это рекорд за всю историю пандемии. И судя по всему, это не предел. Как показывает практика, середина недели становится лишь переломным моментом. Самый пик приходится на пятницу. И в пятницу фиксируется рекорд недели.

На данный момент коронавирусом заразились 15 405 240 человек. Умерли 631 021, вылечились 9 381 476 человек.

На первом месте США, на втором — Бразилия, на третьем — Индия. Россия и ЮАР делят четвертое и пятое места.

На прошлой неделе в Индии началось обострение пандемии. Она внезапно обогнала Бразилию по количеству новых диагнозов. Но накануне пандемия резко набрала обороты в Бразилии. Там заразились больше 65 тысяч. Индийские врачи диагностировали коронавирус у 45 тысяч.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 15,405,240 +280,157 631,021 9,381,476 1 США 4,101,308 +71,967 146,192 1,943,503 2 Бразилия 2,231,871 +65,339 82,890 1,532,138 3 Индия 1,241,654 +45,599 29,906 784,440 4 Россия 795,038 +5,862 12,892 580,330 5 ЮАР 394,948 +13,150 5,940 229,175