В мире зафиксирован резкий скачок коронавируса

За один день заразились без малого 300 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Коронавирусом накануне заразилиь больше 280 тысяч человек. Это рекорд за всю историю пандемии. И судя по всему, это не предел. Как показывает практика, середина недели становится лишь переломным моментом. Самый пик приходится на пятницу. И в пятницу фиксируется рекорд недели.
На данный момент коронавирусом заразились 15 405 240 человек. Умерли 631 021, вылечились 9 381 476 человек.
На первом месте США, на втором — Бразилия, на третьем — Индия. Россия и ЮАР делят четвертое и пятое места.
На прошлой неделе в Индии началось обострение пандемии. Она внезапно обогнала Бразилию по количеству новых диагнозов. Но накануне пандемия резко набрала обороты в Бразилии. Там заразились больше 65 тысяч. Индийские врачи диагностировали коронавирус у 45 тысяч.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
15,405,240
|
+280,157
|
631,021
|
9,381,476
|
1
|
США
|
4,101,308
|
+71,967
|
146,192
|
1,943,503
|
2
|
Бразилия
|
2,231,871
|
+65,339
|
82,890
|
1,532,138
|
3
|
Индия
|
1,241,654
|
+45,599
|
29,906
|
784,440
|
4
|
Россия
|
795,038
|
+5,862
|
12,892
|
580,330
|
5
|
ЮАР
|
394,948
|
+13,150
|
5,940
|
229,175