«Как при испанке». Коронавирус в Индии заразил уже более миллиона человек

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21 июля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Индии заболевших коронавирусом уже больше миллиона. Точная цифра – 1 155 338. С каждым днём инфицированных выявляется по 30-35 тыс. человек. Буквально сегодня за сутки выявили более 37 000 заболевших. Смертность стремительно продолжает приближаться к отметке в 30 000. Совсем скоро индийская ситуация превратиться в настоящую демографическую трагедию.

Даже в относительно благополучной Бразилии положение дел дошло до катастрофы. В Индии же и до «ковида» нередко возникали проблемы с различными заболеваниями. Уровень жизни во многих регионах всё ещё напоминает средневековье. Не стоит забывать, что во времена «испанки» или эпидемии чумы конца XIX века больше всего людей умерло именно на Индостане.

В Индии активно идёт противодействие мнений. Всевозможные гуру и учителя заявляют о полезности йоги в борьбе с «уханьской пробиркой». Некоторые жрецы практикуют заклинания, рассчитывая таким образом победить болезни. Медики же не прибегают ни к какой магии, а стараются бороться с вирусом своими силами. К врачам у населения – большое уважение. Ведь от них сейчас зависят миллионы жизней. Больше всего инфицированных выявлено в штате Махараштра, как и в прежние месяцы. На втором месте стоит Тамилнад, а на третьем Делийский округ. Коронавирус не обошёл стороной и известных актёров. Недавно прошли сведения о заражении таких личностей, как Айшварья Рай и Амитабх Бахчан. У Айшварьи Рай заразилась целая семья, включая восьмилетнюю дочь. Сейчас они находятся под строгим наблюдением врачей.