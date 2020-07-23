Американская авиакомпания заявила о катастрофических убытках

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23 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Компания American Airlines ушла в очень серьезный минус. Она несет катастрофические убытки. Пандемия вынудила прекратить полеты.

Чистый убыток American Airlines составил больше 2 миллиардов долларов. Это данные за один только квартал. Год назад в этот же период компания заработала 662 миллиона долларов прибыли. Но с тех пор выручка упала на 86 процентов.

«Это был один из самых сложных кварталов в истории Америки», — подвел итог гендиректор American Airlines Дуг Паркер.

На самом деле, это еще не самый сложный период. Убытки компании принесла пандемия. В Соединенных Штатах ситуация самая отчаянная. Накануне коронавирусом заразились больше 70 тысяч американцев.

При нынешнем раскладе с пандемией в США, в ближайшее время катастрофа будет только усугубляться. Она уже вызвала проблемы рынка авиаперевозок. Дело пахнет крахом американской гражданской авиации. Если пандемия не прекратится, убытки приведут к банкротству компаний. Они попросту закроются.