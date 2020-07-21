Как определить посильную для выплаты сумму кредита
21 июля 2020, 08:26[ «Аргументы Недели» ]
Многие люди зачастую не могут грамотно оценить свои силы, из-за чего не могут самостоятельно выплачивать собственные кредиты и залезают в долги. Финансовый аналитик Михаил Хромов научил, как определить посильный платеж по кредиту.
«Обслуживание кредита должно быть соразмерно тем доходам, которые можно было отложить на покупку того, на что кредит берется. Есть необходимые расходы (питание, коммунальные платежи), плюс есть какой-то избыток, который откладывается, чтобы накопить, например, на машину», - объяснил специалист.
Он рекомендовал не брать кредиты на последние деньги и при возможности отказаться от заемных средств. Хромов добавил, что после пандемии коронавируса долговая нагрузка россиян будет лишь расти, поскольку многие лишились прежнего дохода, передает Мир24.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.