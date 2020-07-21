Как определить посильную для выплаты сумму кредита

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Многие люди зачастую не могут грамотно оценить свои силы, из-за чего не могут самостоятельно выплачивать собственные кредиты и залезают в долги. Финансовый аналитик Михаил Хромов научил, как определить посильный платеж по кредиту.

«Обслуживание кредита должно быть соразмерно тем доходам, которые можно было отложить на покупку того, на что кредит берется. Есть необходимые расходы (питание, коммунальные платежи), плюс есть какой-то избыток, который откладывается, чтобы накопить, например, на машину», - объяснил специалист.

Он рекомендовал не брать кредиты на последние деньги и при возможности отказаться от заемных средств. Хромов добавил, что после пандемии коронавируса долговая нагрузка россиян будет лишь расти, поскольку многие лишились прежнего дохода, передает Мир24.