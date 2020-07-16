Недобросовестных коллекторов ждут новые штрафные санкции

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16 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Правительство подготовило поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за недобросовестные действия коллекторов.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, таким образом предлагается усилить защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть.

«Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления», - сказал Мишустин на заседании правительства.

Поправки в КоАП позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать служба судебных приставов – она будет наделена соответствующими полномочиями.