Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150 за баррель

Эксперты спрогнозировали, что в связи с сокращением добычи нефти и снижения инвестиций в отрасль цены начнут расти. При этом они достигнут отметки выше 100 долларов за баррель.
«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу … Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», - отметил Тревор Вудс из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital.
Кроме того, его точку зрения поддержал Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital. Однако он считает, что цены на нефть поднимутся выше 100$ за баррель уже к концу 2020 года. По его словам, запасы топлива «исчерпать» не получиться.
А вот аналитик Кристиан Малек из банка JPMorgan объяснил, что выше 100 долларов цены на нефть могут вырасти за два года. По его мнению, потребуется инвестировать в добычу 625 млрд долларов к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос.
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