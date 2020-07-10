Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150 за баррель

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10 июля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

фото:добыча нефти, pixabay.com

Эксперты спрогнозировали, что в связи с сокращением добычи нефти и снижения инвестиций в отрасль цены начнут расти. При этом они достигнут отметки выше 100 долларов за баррель.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу … Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», - отметил Тревор Вудс из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital.

Кроме того, его точку зрения поддержал Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital. Однако он считает, что цены на нефть поднимутся выше 100$ за баррель уже к концу 2020 года. По его словам, запасы топлива «исчерпать» не получиться.

А вот аналитик Кристиан Малек из банка JPMorgan объяснил, что выше 100 долларов цены на нефть могут вырасти за два года. По его мнению, потребуется инвестировать в добычу 625 млрд долларов к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос.

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