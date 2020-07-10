Что опаснее для рубля: санкции или коронавирус?

10 июля 2020, 07:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Распространение по всему миру коронавирусной инфекции COVID-19 стало новой угрозой для российской валюты. Эксперты оценили, что же страшнее для рубля: коронавирус или санкции?
По мнению специалистов, за годы санкционной политики Россия смогла адаптироваться, а потому вторая волна коронавируса может сильнее сказаться на курсе рубля, чем новые санкции. Сейчас устойчивость российской валюты определяется по совокупности ряда факторов: стоимости нефти, выхода средств нерезидентов из ОФЗ, коронавируса и возможных новых санкций.
Ранее аналитик оценил, как поправки в Конституцию РФ скажутся на рубле.
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