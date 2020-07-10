Что опаснее для рубля: санкции или коронавирус?

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10 июля 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

Распространение по всему миру коронавирусной инфекции COVID-19 стало новой угрозой для российской валюты. Эксперты оценили, что же страшнее для рубля: коронавирус или санкции?

По мнению специалистов, за годы санкционной политики Россия смогла адаптироваться, а потому вторая волна коронавируса может сильнее сказаться на курсе рубля, чем новые санкции. Сейчас устойчивость российской валюты определяется по совокупности ряда факторов: стоимости нефти, выхода средств нерезидентов из ОФЗ, коронавируса и возможных новых санкций.

Ранее аналитик оценил, как поправки в Конституцию РФ скажутся на рубле.