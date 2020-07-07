Минэкономразвития не видит падения доходов россиян

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7 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

доходы, фото: pixabay.com

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян, которые ранее опубликовали "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что данные Росстата будут предоставлены позже, однако потребительский спрос, который является одним из основных индикаторов доходов населения, демонстрирует рост с мая. По данным министерства, ЦБ также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось.

Также в МЭР напомнили, что правительство многое сделало для сохранения доходов граждан — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.

В июне две организации провели опрос, согласно которому 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта (то есть до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции) эта цифра составляла 38,1%.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 3 июля, заметил, что доходы граждан страны снижаются.