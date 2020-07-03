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Путин: доходы россиян снижаются

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин: доходы россиян снижаются
рубли, Allexander Makarov/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 3 июля, заметил, что доходы граждан страны снижаются. Глава государства также отметил важность поддержки россиян в сложившихся условиях.

Путин в рамках встречи в видеоформате с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ заявил, что самое главное – повышать уровень доходов семей в России. По словам президента, к настоящему моменту в этой сфере "идеального варианта" добиться не удалось, более того – данный показатель падает.

Владимир Путин напомнил, что господдержка ведется в первую очередь "через призму поддержки семей с детьми".

ЕТ

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