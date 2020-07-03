Падение доходов населения и безработица наносят удар по ресторанному бизнесу

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3 июля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В тех регионах России, где сняли ограничения, связанные с распространением COVID-19, начинает восстанавливаться отрасль общественного питания. Представители этой сферы предполагают, что сдерживать восстановление отрасли будут падающие доходы населения, и кризис на этом рынке переживут далеко не все.

Ресторанный бизнес стал одним из тех, кто сильнее всего пострадал от режима самоизоляции. Представители сервиса «Работа.ру» отмечают, что со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов в настоящее время стремительно растет и приближается к значениям начала апреля.

Видно оживление и по росту посещаемости кафе и ресторанов. Об этом сообщают в аналитическом подразделении платформы «ЧекСкан», которая агрегирует данные по отсканированным в системе чекам покупателей. По данным «ЧекСкан», в июне после снятия ограничений средний чек практически приблизился к докризисному максимуму, составив 500 руб. Основатель платформы Владислав Вернигора считает, что какие-либо внятные прогнозы по рынку можно будет делать лишь ближе к концу лета:

«Если оборот по чекам продемонстрирует уверенную тенденцию к росту (речь именно о количестве чеков в нашем мониторинге), то можно будет говорить о том, что отрасль постепенно восстанавливается».

По последним данным Росстата, в апреле оборот в общепите составил всего 64,5 млрд руб., что в два раза ниже, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев этого года оборот в сегменте составил 454,7 млрд руб., что на 11% меньше, чем год назад. А вот по оценкам Минэкономразвития, ресторанный рынок сократился на 52% по оборотам относительно показателей годичной давности. Эксперы считают, что говорить о восстановлении отрасли пока рано.

«По данным профильной ассоциации, сейчас открылось около 40% заведений, а трафик составляет около 40% от докризисного уровня», - сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов объясняет рост количества чеков в общепите после снятия ограничений несколькими факторами:

«Во-первых, фактором нулевой базы апреля-мая и, во-вторых, стремлением жителей городов вырваться из квартир и с дачных участков, поесть и выпить за пределами собственной кухни, встретиться с друзьями. Назовем этот фактор рекреационным».

По прогнозам эксперта, несмотря на то, что многие горожане не поехали в отпуска и предпочтут провести время в городах, тратя «рекреационные деньги» на общепит, даже это не убережет рестораторов в августе от вялотекущего падения спроса. Причинами этому являются падение доходов населения и реальный рост безработицы.