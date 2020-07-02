Жители России назвали размер семейного дохода для «нормальной» жизни

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 июля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

деньги, фото: pixabay.com

В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тысяч рублей в месяц. Это на 7,7 тысяч рублей, или 9,9% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в исследовании Romir.

Согласно результатам исследования, 25% опрошенных считают нормальным семейный бюджет от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. 51% респондентов устроит доход в 60-120 тысяч. 11% опрошенных заявили, что для поддержания приемлемого уровня жизни им нужно больше 120 тысяч рублей. 1% опрошенных достаточно менее 20 тысяч.

Самые высокие финансовые запросы оказались у жителей Северо-западного федерального округа – это 100,8 тысяч рублей в месяц. Следом идут семьи с Урала – 95,4 тысячи рублей. Тройку замыкают жители Центрального округа – 90,2 тысячи рублей.

Отличаются запросы относительно семейного дохода и у мужчин и женщин. Первые хотели бы семейный бюджет 88,4 тысяч рублей, а вторые — 83,6 тысяч рублей, указали эксперты.