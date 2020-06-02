Опрос: Россияне считают, что базовый безусловный доход в России должен составлять 25 тысяч рублей в месяц

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2 июня 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

купюры, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Россияне считают, что базовый безусловный доход в России должен составлять 25 тысяч рублей в месяц Правительства европейских стран рассматривают идею введения базового безусловного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства.

Исследователи портала SuperJob выяснили у россиян, нужно ли ввести подобную выплату в России.

Две трети россиян - участники опроса, представители экономически активного населения страны, считают, что население страны нуждается в ежемесячных выплатах от государства. Около трети (28%) затруднились с ответом, считая, что: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры». Только пять процентов не хотят этих денег.

Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тыс. руб., 25% — от 20 до 30 тыс. руб., 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25000 руб. в месяц. В то же время для комфортного пребывания на карантине денег нужно более чем в 3 раза больше — в среднем 80000 руб. в месяц, а для счастья в 6 раз больше — 155000 руб. ежемесячно.

Идея базового безусловного дохода в России, скорее утопическая, а вот найти высокооплачиваемую работу и выйти на нее сразу после карантина вполне реально. По данным сервисапо поиску высокооплачиваемой работы, рынок труда оживает, количество вакансий растет.