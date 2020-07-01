Посчитан ущерб «Северного потока-2» от дополнительных санкций США

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1 июля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Оператор «Северного потока-2» - компания Nord Stream 2 AG посчитала ущерб, который понесет проект из-за дополнительных санкций Соединённых Штатов. Отмечается, что расширение ограничений заблокирует около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства трубопровода.

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода», -пояснили в компании.

Кроме того, они считают, что санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру Евросоюза, в том числе примерно 8 млрд евро, вложенных в строительство «Северного потока – 2», и 3 млрд евро, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и 750 млн евро - в Чехии. В компании отметили, что эти меры направлены на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского сжиженного природного газа путем уничтожения потенциального конкурента, чтобы без «Северного потокв-2» европейские промышленные и частные потребители ежегодно платили на миллиарды больше.