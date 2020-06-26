В Конгрессе США предложили более мягкие санкции против «Северного потока-2»

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26 июня 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Rod Lamkey/Keystone Press Agency

В США девять конгрессменов от демократов и республиканцев подготовили проект закона с более мягкими санкциями против «Северного потока–2», другой проект с тем же названием уже был внесен на рассмотрение в начале июня.

Новый законопроект не содержит санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.

Политикам предстоит согласовать компромиссную версию проекта санкций. Есть вероятность, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.

Эксперт считает, что санкции США против «Северного потока-2» сделали Меркель должником Путина