В Конгрессе США предложили более мягкие санкции против «Северного потока-2»
26 июня 2020, 18:37[ «Аргументы Недели» ]
В США девять конгрессменов от демократов и республиканцев подготовили проект закона с более мягкими санкциями против «Северного потока–2», другой проект с тем же названием уже был внесен на рассмотрение в начале июня.
Новый законопроект не содержит санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.
Политикам предстоит согласовать компромиссную версию проекта санкций. Есть вероятность, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.
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