Эксперт считает, что санкции США против «Северного потока-2» сделали Меркель должником Путина

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12 июня 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Северный поток, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Новые санкции США против «Северного потока-2» станут проблемой для РФ и ФРГ, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Новые санкции будут шире предыдущих, а их объектом станет большее число компаний из ФРГ и ЕС, сообщает ФБА "Экономика сегодня". "Проблема новых санкций в том, что они пытаются расширить число своих объектов до той степени, когда американские ограничения будут касаться не компаний ФРГ или ЕС, а немецких государственных органов. Порты и инфраструктура, которые участвуют в достройке «Северного потока-2», станут фигурантами санкций, а это совершенно другая конфигурация, чем раньше", - считает Юшков.

"Немцам не нравится, что под видом санкций против России американская сторона вводит санкции против ФРГ. Я думаю, что это было предметом телефонных переговоров Трампа и Меркель, после чего появилась информация, что они поругались, а канцлер ФРГ отказалась ехать на саммит в США. Это демонстрирует возмущение Берлина", - резюмирует Юшков.

Как объясняет эксперт, дело даже не в том, что Германия вложила в этот проект 5 млрд евро. Всегда можно сказать, что это частные коммерческие компании, это их проблемы. Проблема для ФРГ гораздо больше, поскольку в этой стране была создана собственная газотранспортная система под этот проект и на деньги национального оператора.

Надо также не забывать о том, что Германия не выполнила свои обязательства. "Изначально предполагалось, что Россия нивелирует западные страхи об уничтожении Украины с помощью «Северного потока-2» и прекращения транзита через эту страну», - констатирует Юшков.

Для этого в декабре прошлого года «Газпром» подписал с Киевом пятилетний контракт на транзит газа с выгодными для украинцев условиями. А США уже в следующем месяце взяли и ввели санкции против "Северного потока-2". "Германия выступала на переговорах с Украиной по новому газовому контракту в качестве гаранта. «Газпром» получил гарантии достройки «Северного потока-2» за свою подпись на новом соглашении с украинцами", - заключает Юшков. Получается, Германия не выполнила свои неформальные обязательства, причем США своими новыми санкциями могут вновь усугубить ситуацию. Эта проблема теперь волнует не только бизнесменов, но и правительство, ведь Меркель лично давала гарантии Владимиру Путину.