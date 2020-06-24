МВФ прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6 процента. Подчеркивается, что это может случиться из-за пандемии коронавируса нового типа и падения цен на нефть.
Как сообщается в июньском докладе фонда World Economic Outlook (WEO), в апреле МВФ ожидал падения российской экономики в 2020 году на 5,5 процента. Теперь данный прогноз пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентного пункта.
Уточняется, что прогноз на следующий год повышен – предполагается, что ВВП России вырастет на 4,1 процента, а это больше апрельских ожиданий на 0,6 процентного пункта.
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