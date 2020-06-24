МВФ прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%

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24 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МВФ, Liu Jie/XinHua

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6 процента. Подчеркивается, что это может случиться из-за пандемии коронавируса нового типа и падения цен на нефть.

Как сообщается в июньском докладе фонда World Economic Outlook (WEO), в апреле МВФ ожидал падения российской экономики в 2020 году на 5,5 процента. Теперь данный прогноз пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентного пункта.

Уточняется, что прогноз на следующий год повышен – предполагается, что ВВП России вырастет на 4,1 процента, а это больше апрельских ожиданий на 0,6 процентного пункта.