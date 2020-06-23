Глава Центробанка заявила, что экономика нашей страны подошла к кризису подготовленной

Экономическая, и бюджетная политика правительства, а также денежно-кредитная политика Банка России сосредоточены на том, как обеспечить возвращение экономики к росту.
Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, отчитываясь перед парламентариями о работе регулятора в прошлом году. Она подчеркнула, что экономика нашей страны подошла к кризису подготовленной, но «ВВП все равно, к сожалению, упадет, однако экономический спад будет ниже, чем в странах Запада». По оценке Банка России, спад может составить 4-6% ВВП.
Набиуллина отметила макроэкономическую стабильность, устойчивость финансовых институтов и сформированный базис финансовых технологий, однако есть вопросы, которые требуют решения с привлечением помощи законодателей – в частности, защита прав потребителей финансовых услуг, их информирование.