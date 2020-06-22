Экономика России на фоне кризиса: рост безработицы и снижение зарплат

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22 июня 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

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На прошлой неделе российский Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 4,5% годовых. Ослабить жесткость денежно-кредитной политики ЦБ решился только когда разверзлась пропасть мирового кризиса и снижение ключевой ставки, по сути, перестало влиять на экономические процессы в стране.

В России практически остановилось инвестиционное кредитование. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), если в феврале-марте падение инвестиций составляло 1,6% в месяц, то в апреле они сократились сразу на 13,5% по сравнению с мартом.

По данным Минэкономразвития, ВВП страны в мае упал на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае снизился на 3,7%. Действия ЦБ некоторые эксперты объясняют не заботой об инвестициях, а скорее намерением финансирования бюджетного дефицита правительства через понуждение банков к скупке облигаций федерального займа.

«В целом мы считаем, что Минфин может выполнить программу заимствований без сложностей», - заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценивает глубину падения ВВП во втором квартале более чем 8%.

По новым данным Росстата, общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тыс. человек и составила более 4,5 млн. Уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.

На этом фоне у тех, кто продолжает работать, фиксируется снижение зарплат. Снижение реального размера зарплаты в РФ (с учетом инфляции) в апреле 2020 года составило 2% в годовом выражении после роста на уровне 5,7–6,5% в предыдущие три месяца.