В Минэкономразвития ждут улучшения показателей внешней торговли в ближайшие месяцы
24 июня 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Внешняя торговля России в январе-апреле 2020 года отражает негативную конъюнктуру, сложившуюся на мировых рынках из-за пандемии.
По прогнозу МВФ, мировая торговля в 2020 году снизится на 13,1% вследствие разрыва логистических и производственных цепочек, падения спроса, а также снижения цен на энергоносители.
«Однако, учитывая позитивные изменения мировой конъюнктуры сырьевых рынков в мае-июне 2020 года, можно ожидать улучшения ключевых показателей внешней торговли России. Восстановление мировой торговли ожидается к 2021 году», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Эксперты считают, что рост внешних поставок продовольственных товаров и сельхозпродукции также является положительным фактором, способствующим диверсификации российского экспорта.
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