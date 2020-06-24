В Минэкономразвития ждут улучшения показателей внешней торговли в ближайшие месяцы

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24 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фондовая торговля. Фото: pixabay.com

Внешняя торговля России в январе-апреле 2020 года отражает негативную конъюнктуру, сложившуюся на мировых рынках из-за пандемии.

По прогнозу МВФ, мировая торговля в 2020 году снизится на 13,1% вследствие разрыва логистических и производственных цепочек, падения спроса, а также снижения цен на энергоносители.

«Однако, учитывая позитивные изменения мировой конъюнктуры сырьевых рынков в мае-июне 2020 года, можно ожидать улучшения ключевых показателей внешней торговли России. Восстановление мировой торговли ожидается к 2021 году», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эксперты считают, что рост внешних поставок продовольственных товаров и сельхозпродукции также является положительным фактором, способствующим диверсификации российского экспорта.