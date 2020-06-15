Песков: Путину «в обозримом будущем» представят обновленный план восстановления экономики

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15 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле днем в понедельник, 15 июня, заявили, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину в скором времени будет представлен обновленный общенациональный план восстановления экономики.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках сегодняшнего разговора с представителями средств массовой информации, уточнил, что план восстановления экономики РФ представят российскому лидеру "в обозримом будущем".

Дмитрий Песков заметил, что точную дату в настоящий момент назвать журналистам не может.