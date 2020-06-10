Экономист: обозначенные ЦБ сроки восстановления экономики РФ дают властям «пространство для маневра»

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10 июня 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов заявил, что сроки восстановления экономики РФ, обозначенные главой ЦБ, дают финансовым властям страны "пространство для маневра".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что российской экономике понадобится для восстановления после пандемии COVID-19 несколько кварталов. По ее словам, коронавирус сдвинул все траектории, по которым должны были развиваться экономика и финансовая система РФ.

Антон Шабанов в беседе с ФБА "Экономика сегодня", отметил, что формулировка "несколько кварталов" является неопределенной, однако она дает финансовым властям России "пространство для маневра". По мнению специалиста, уже сейчас ясно, что за полгода стране не удастся выйти на восстановительный рост, поскольку карантинные ограничения все еще действуют в большинстве регионов РФ.

По словам Шабанова, процесс восстановления экономики растягивается, так как всплеск динамики в торговле, производстве и сфере услуг после смягчения ограничений долго не продлится, так как за время пандемии многие граждане потеряли часть доходов, а другие и вовсе остались без работы. В связи с этим потребительский внутренний спрос снизится и будет восстанавливаться в течение определенного времени.