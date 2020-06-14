Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

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14 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: газ, pixabay.com

«Газпром» может применить санкции по отношению к Белоруссии и прекратить поставку голубого топлива из-за криминального скандала вокруг «Белгазпромбанка», инициатором которого выступили власти республики.

«С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объеме задолженности», - говорится в сообщении.

При этом одной из причин прекращения сотрудничества с белорусскими партнёрами является задолженность республики на поставку голубого топлива, размер которой превышает 165,57 миллиона долларов. При этом официальный Минск наличие долга отрицает.

Ранее Газпромбанк и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» прокомментировали действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка.