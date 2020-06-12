В «Газпроме» оценили действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка

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12 июня 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели» ]

Газпромбанк и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" прокомментировали действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка. В совместном заявлении дейстия Нацбанка Беларуси называется нарушающими законодательство страны и Евразийского экономического союза.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка в создании организованной преступной группы, которая выводила средства за рубеж.

В заявлении российских компаний отмечается, Нацбанком Белоруссии были назначены и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка, - сообщает "Интерфакс".

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявляют "Газпром" и Газпромбанк.