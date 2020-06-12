В Белоруссии подозревают руководство Белгазпромбанка в создании ОПГ

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12 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка в создании организованной преступной группы, которая выводила средства за рубеж.

По данным председателя КГК Ивана Тертеля, во время обыска в Белгазпромбанке изъято более $4 млн, ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также обнаружены так называемые дигипассы — инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках. Задержаны 15 человек - действующие и бывшие топ-менеджеры и работники банка.

Тертель заявил об имеющих доказательствах того, что задержанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера, фактически на базе банка ими была создана ОПГ, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств, - сообщает БелТА.

Тертель также заявил, что возглавлявший Белгазпромбанк до мая 2020 года Виктор Бабарико, претендующий на пост президента Белоруссии, имел отношение к преступлениям в банке.