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Белоруссия заявила, что долгов за российский газ у нее нет

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия заявила, что долгов за российский газ у нее нет
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, газ

Белорусское Минэнерго утверждает, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

Ранее председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов.

"Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - говорится в заявлении ведомства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию  сделать справедливыми цены на природный газ, сравнив, сколько платит за российское топливо его страна, а сколько Германия. 

НС

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