Лукашенко просит Россию сделать справедливой цену на газ для Беларуси, сравнив цены на топливо для Германии

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14 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: belta.by

фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию сделать справедливыми цены на цены на природный газ, сравнив, сколько платит за российское топливо его страна, а сколько Германия. Белорусский лидер сегодня обсудил итоги белорусской экономики за четыре месяца с премьер-министром Сергеем Румасом.

По словам Лукашенко, вчера он узнал, что Россия продает природный газ в Европе по цене до 70 долларов за кубометр, примерно по $65-68. А для Беларуси - по $127. "Это ж не дело", - сказал Лукашенко, отметив, что 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр Сергей Румас считает, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ. Румас подчеркнул, что "Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов". "Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки", - пояснил белорусский премьер.

Белорусский президент сегодня, 14 мая, подал заявление о регистрации инициативной группы по его выдвижению на пост главы государства.