Лукашенко подал заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению его в президенты Белоруссии

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14 мая 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко подал заявление о регистрации инициативной группы по его выдвижению на пост главы государства. В Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщили, что инициативную группу по выдвижению Лукашенко возглавляет глава «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаил Орда.

Выборы президента Белоруссии в республике собираются провести в августе. Выборы не намерены откладывать даже из-за распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года.

В Польше выборы президента отменены на неизвестный срок.