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8 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: globallookpress.com

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Решение о дате президентских выборов сегодня, 8 мая, принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Об этом по итогам заседания сообщил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Он обещал представить свою предвыборную программу в послании белорусскому парламенту и народу. Но сроки послания сместились из-за коронавирусной инфекции.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года.