Эксперты рассказали, почему у мужчин и женщин разное отношение к финансам

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июня 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Кукла. Фото: pixabay.com

Исследования показали, что в России женщины чаще задумываются о добровольных пенсионных накоплениях. Из общего числа людей, решившихся на подобные инвестиции, 58% - женщины.

Специалисты считают, что дело заключается в разнице полов в отношении финансов. Предполагается, что женщины более нацелены на то, чтобы обеспечить себя в будущем, поскольку помимо себя им необходимо заботиться о детях. При этом мужчины предпочитают инвестиции ради прироста капитала или создания пассивного дохода, передает Мир24.

«В целом, по нашему мнению, в России, мужчины больше сосредоточены на том, как зарабатывать здесь и сейчас, нежели на сохранении и приумножении капитала, а женщины, наоборот, традиционно более ответственно подходят к семейному бюджету и управлению финансами, чем мужчины», - резюмировал эксперт Виталий Кошин.