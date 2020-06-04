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Эксперты рассказали, почему у мужчин и женщин разное отношение к финансам

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты рассказали, почему у мужчин и женщин разное отношение к финансам
Кукла. Фото: pixabay.com

Исследования показали, что в России женщины чаще задумываются о добровольных пенсионных накоплениях. Из общего числа людей, решившихся на подобные инвестиции, 58% - женщины.

Специалисты считают, что дело заключается в разнице полов в отношении финансов. Предполагается, что женщины более нацелены на то, чтобы обеспечить себя в будущем, поскольку помимо себя им необходимо заботиться о детях. При этом мужчины предпочитают инвестиции ради прироста капитала или создания пассивного дохода, передает Мир24.

«В целом, по нашему мнению, в России, мужчины больше сосредоточены на том, как зарабатывать здесь и сейчас, нежели на сохранении и приумножении капитала, а женщины, наоборот, традиционно более ответственно подходят к семейному бюджету и управлению финансами, чем мужчины», - резюмировал эксперт Виталий Кошин.

АБ

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