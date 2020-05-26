В ПФР сообщили об изменении накопительных пенсий с 1 августа. Увеличат на 9,13%

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26 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

пенсионер, фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили об изменении накопительных пенсий россиян в 2020 году.

ПФР информирует, что с 1 августа накопительные пенсии будут увеличены на 9,13 процентов.

Перерасчет накопительных пенсий коснется 80 тысяч человек. Коэффициент 9, 13% определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), - сообщается на сайте фонда.

Никаких заявлений в ПФР подавать не потребуется, перерасчет проводится автоматически. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год.

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