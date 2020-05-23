В Госдуме оценили перспективу снижения пенсионного возраста россиян

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23 мая 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пенсионер, фото: pexels.com

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал бы снижение пенсионного возраста россиян, но, по его мнению, эта перспектива слабореализуема. Как объяснил парламентарий, повышение пенсионного возраста позволяет государству экономить много средств.

Нилов, комментируя информацию доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если вырастет уровень безработицы, не будет вакансий для молодых людей, ситуация на рынке труда станет критической, признался, что он "за то, чтобы пенсионный возраст снизили".

Но он сомневается, что власти на это пойдут. "Достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период", — подчеркнул депутат Госдумы.

По мнению Нилова, если безработица будет расти, то вместо снижения пенсионного возраста можно точечно поддерживать различные отрасли, усилить работу центров занятости, увеличить потенциал для переобучения и переквалификации, возможно — выделять больше средств на создание рабочих мест прежде всего для молодых специалистов и людей предпенсионного возраста.

Напомним, Мирзабалаева заявила, что одним из последствий коронавирусной пандемии в России может стать сокращение пенсионного возраста.

Правительство РФ обсуждает, как изменить условия досрочного выхода на пенсию россиян. В плане по восстановлению российской экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, есть такое предложение Минтруда - до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.