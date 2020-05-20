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Правительство обсуждает, как изменить условия досрочного выхода на пенсию

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Правительство обсуждает, как изменить условия досрочного выхода на пенсию
Пенсионеры, фото: pexels.com

Правительство РФ обсуждает, как изменить условия досрочного выхода на пенсию россиян. В плане по восстановлению российской экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, есть такое предложение Минтруда - до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

Это предложение - одна из антикризисных  мер, которые сейчас разрабатывают ведомства по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Пока этим могут воспользоваться граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. И при этом в службе занятости должны подтвердить, что эти люди не могут устроиться на новую работу.

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.

Напомним,  работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за ситуации по коронавирусу. 

ИЧ

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