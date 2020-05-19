Фонд соцстраха: Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за ситуации по коронавирусу

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19 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Пенсионер, фото: pexels.com

Представители Фонда социального страхования РФ сообщили, что в период с 12 мая по 29 мая работающим пенсионерам старше 65 лет в третий раз оформят больничный лист. Больничный работающим пенсионерам, возраст которых превышает 65 лет, оформляют из-за режима самоизоляции на период пандемии коронавирусной инфекции.

Татьяна Лотоцкая, заместитель руководителя Фонда соцстраха, пояснила, что за оформлением листка нетрудоспособности необходимо обратиться к работодателю.

Лотоцкая рассказала, что именно руководители организаций обязаны предоставить сведения о своих работниках старше 65 лет в Фонд социального страхования, на основании которых выписывается электронный больничный и назначается выплата по нему. Пособие полностью оплачивается Фондом, средства работодателей не привлекаются.

Она подчеркнула, что больничный по карантину - это возможность для работодателей сохранить квалифицированного опытного сотрудника, оплатив ему период самоизоляции за счет государства.