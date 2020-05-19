Правительство разработало план восстановления российской экономики

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19 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

графики, фото: pexels.com

Правительство РФ подготовило план восстановления российской экономики до конца 2021 года. Источники, ознакомившиеся с планом, сообщили, что план предусматривает три этапа.

Минэкономразвития РФ 20 мая внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая, - общенациональный план восстановления экономики. Министр экономразвития РФ Максим Решетников рассказал сегодня о планах на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

На первом этапе, на стадии адаптации, правительство намерено не допустить распространения рецессии на новые отрасли экономики. По планам властей, ВВП к концу первого этапа не должен упасть ниже низшей точки второго квартала 2020 года.

Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

Второй этап направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения. На нем планируется лишь ограниченное применение санитарно-эпидемиологических ограничений из-за коронавируса. К концу этапа рост ВВП и доходов должен составлять не менее 98% от уровня 2019 года.

На третьем этапе экономика должна войти в фазу активного роста на уровне выше мировых.