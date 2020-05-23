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Эксперт предупредила о сокращении пенсионного возраста в России

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт предупредила о сокращении пенсионного возраста в России
фото: пожилые люди, pixabay.com

Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что одним из последствий коронавирусной пандемии в России может стать сокращение пенсионного возраста.

Мирзабалаева считает, что причиной для этого послужит появление критической ситуации на рынке труда. По ее словам, начнётся резкий рост безработицы и отсутствие вакансий для молодежи. Она добавила, что досрочно на пенсию смогут выйти около 2 миллионов граждан.

«Сокращение пенсионного возраста окажется мерой вынужденной», - пояснила Мирзабалаева.

Кроме того, она прогнозирует уменьшение рабочих мест для людей предпенсионного возраста после пандемии, особенно для тех, кто защищен госпособием.

БА

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