В Минтруде сообщили средний размер пенсий в 2019 году

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22 мая 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, пенсия

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 496 рублей. Об этом заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

В денежном выражении пенсия увеличилась на 1089 рублей. Котяков отметил, что выросли за минувший год и доходы Пенсионного фонда на 1,5%. В 2019 году он заработал восемь триллионов и 781 миллиардов рублей. В ПФР поступило на 511 миллиардов больше, чем в 2018 году, при этом 61% доходов составили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

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