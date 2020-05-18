Делягин об инициативе уменьшить месячную накопительную пенсию: «должны расплачиваться за то, что стали жить дольше»

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Alexander Legky/Russian Look, Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин высказался об инициативе Минтруда об уменьшении месячной накопительной пенсии в 2021 году: логика ведомства "абсолютно людоедская".

Как отметил экономист, нам придется платить за то, что живем долго, при этом стали бы жить меньше - пенсии вряд ли бы возросли.

"Скоро они введут плату за воздух. Потому что каждый дополнительный день жизни мы за это должны расплачиваться сокращением своей пенсии. Это их логика. Она абсолютно людоедская", - резюмировал Делягин.

По новому законопроекту, сумма накопительной пенсии россиян в 2021 году уменьшится из-за увеличения срока с 258 до 264 месяцев или 22 лет.