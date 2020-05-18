Минтруд предложил сократить размер ежемесячной накопительной пенсии

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18 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: чек, pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о новых сроках ежемесячных отчислений. Отмечается, что сумма накопительной пенсии россиян в 2021 году уменьшится из-за увеличения срока с 258 до 264 месяцев или 22 лет.

«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Например, при общей сумме накоплений в 100 тыс. руб., ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 руб. по сравнению с 387 рублями в текущем году.

Минтруд объяснил, что нет никакого риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию. Россияне могут забрать выплаты единовременно или передать по наследству.

«Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», - добавили в ведомстве, отметив, что новый проект на него не повлияет.