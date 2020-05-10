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В Пенсионном фонде России пояснили, кому положена прибавка к пенсии 5700 рублей

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Пенсионном фонде России пояснили, кому положена прибавка к пенсии 5700 рублей
фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде РФ пояснили, кому положена прибавка к пенсии в размере 5 686 рублей 25 копеек.
По данным ПФР, на эту сумму пенсия увеличится у гражданина, которому  исполнится 80 лет.

Размер пенсии увеличивается автоматически, посещать ПФР и писать какие-либо заявления не нужно. Получить прибавку смогут не все пенсионеры такого возраста. Пенсионеры 1 группы инвалидности изначально получают повышенную пенсию, поэтому доплата им не полагается.

Также надбавку не получат те граждане, кто уже получают социальную пенсию, а также пенсионеры, которым не хватало стажа на момент выхода на пенсию. Не положены  эти выплаты и получателям пенсий по утере кормильца. В таком случае пенсионер, достигший 80 лет, может обратиться в ПФР за пересчётом обычной пенсии. 

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