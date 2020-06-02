Аналитик рассказал, скажутся ли беспорядки в США на курсе валют

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2 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Деньги. Фото: pixabay.com

Финансовый аналитик Сергей Дроздов рассказал, могут ли беспорядки в Соединенных Штатах отразиться на курсах валют. По словам эксперта, больше стоит переживать из-за монетарной политики ФРС США.

Дроздов заявил, что национальные валюты и рынки, в подавляющем большинстве случаев, не реагируют на протестные настроения в стране, даже в том случае, когда народные волнения сопровождаются погромами и приостановлением работы предприятий.

«Для российского рубля основными драйверами традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас все эти три составляющие выступают на стороне российской валюты, которая, пробив уровень 70 по отношению к доллару, может обосноваться в новом диапазоне 67,50-71,50», - считает аналитик.