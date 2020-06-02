Кадыров обратился к ООН и призвал наказать власти США

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2 июня 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ООН с призывом принять меры относительно официальных властей Соединенных Штатов и призвать их к ответу за убийство и преследование невиновных.

Кадыров признался, что с ужасом наблюдает за американскими бунтами. Он подчеркнул, что вся мировая общественность возмущена бездействием официальных властей страны.

«Обращаюсь… к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», - заявил чеченский лидер.