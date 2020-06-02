Судмедэксперты установили причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фемида. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах озвучили истинную причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, после которой в стране начались беспорядки. Результаты официальной и независимой судмедэкспертизы совпали.

Адвокат семьи Флойда заявил, что мужчина умер от удушья. «Известные во всем мире судмедэксперт Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга», - рассказал Бенджамин Крэмп.

Он отметил, что смерть Флойда на месте преступления была ни чем иным как убийством. По словам адвоката, результаты экспертизы позволяют предъявить полицейскому Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.