Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Судмедэксперты установили причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Судмедэксперты установили причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Фемида. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах озвучили истинную причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, после которой в стране начались беспорядки. Результаты официальной и независимой судмедэкспертизы совпали.

Адвокат семьи Флойда заявил, что мужчина умер от удушья. «Известные во всем мире судмедэксперт Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга», - рассказал Бенджамин Крэмп.

Он отметил, что смерть Флойда на месте преступления была ни чем иным как убийством. По словам адвоката, результаты экспертизы позволяют предъявить полицейскому Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.

АБ

В мире

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью