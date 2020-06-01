Захарова назвала происходящее в США «американской трагедией»

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1 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала события, начавшиеся в Соединенных Штатах после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Захарова заявила, что, глядя на происходящее, нет никакого злорадства – лишь осознание того, что это самая настоящая «американская трагедия». Дипломат добавила, что ситуация в Миннеаполисе показала отношение американских властей к собственному народу.

«После действий как полиции, так… и действий в отношении журналистов, так… и попыток манипуляции общественным мнением через средства массовой информации, опять же, попыток поиска внешнего врага, обвинения друг друга и остальных, вот после этого хаоса во всем никаких вопросов к остальным, мне кажется, у США на ближайшие годы быть просто не может», - сказала она.