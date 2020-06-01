Историк назвала ситуацию в Миннеаполисе уникальной

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1 июня 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Протесты в Миннеаполисе, США. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Liu Jie

Научный сотрудник института США и Канады РАН, историк Александра Филиппенко оценила ситуацию с протестами в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Филиппенко отметила, что данная ситуация является не просто неожиданной, а даже уникальной. Специалист призналась, что подобные народные протесты в Америке сложно припомнить. Она отметила, что сожжение полицейского участка – это «что-то невообразимое», передает Мир24.

«Сейчас, я предполагаю, что именно Национальная гвардия пока неактивно действует, пока все находятся в режиме ожидания именно потому, что Трамп известен резкими и иногда противоречивыми высказываниями относительно разных национальностей... Поэтому сейчас очень тонкая грань, которую опасно перейти», - добавила эксперт.