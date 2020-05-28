Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

В Совфеде предлагают уточнить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде предлагают уточнить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Зампредседателя СФ Николай Журавлев. Фото: сайт СФ РФ

Уточнение основного кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) позволит дополнительно поддержать около 200 тысяч российских компаний. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

По мнению сенатора, это также позволит скорректировать сведения о состоянии отдельных отраслей экономики в стране.

«В сложившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса были предприняты беспрецедентные шаги в отношении малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики в виде налоговых послаблений, прямой финансовой поддержки, программ льготного кредитования. Такой широкий спектр мер призван, прежде всего, поддержать занятость населения и платежеспособный спрос», – сказал Журавлев.

Он также отметил, что все принятые меры должны действовать в режиме «оперативного реагирования» и быстро доводились до граждан.

Ранее сообщалось, что промышленным организациям могут предоставить кредитные каникулы.

ДВа

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью