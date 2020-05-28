В Совфеде предлагают уточнить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя СФ Николай Журавлев. Фото: сайт СФ РФ

Уточнение основного кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) позволит дополнительно поддержать около 200 тысяч российских компаний. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

По мнению сенатора, это также позволит скорректировать сведения о состоянии отдельных отраслей экономики в стране.

«В сложившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса были предприняты беспрецедентные шаги в отношении малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики в виде налоговых послаблений, прямой финансовой поддержки, программ льготного кредитования. Такой широкий спектр мер призван, прежде всего, поддержать занятость населения и платежеспособный спрос», – сказал Журавлев.

Он также отметил, что все принятые меры должны действовать в режиме «оперативного реагирования» и быстро доводились до граждан.

Ранее сообщалось, что промышленным организациям могут предоставить кредитные каникулы.