Промышленным организациям могут предоставить кредитные каникулы

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23 мая 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ РФ

В Совете Федерации предлагают дать кредитные каникулы организациям промышленности для возврата или пролонгации кредитов.

Об этом говорится в перечне мероприятий Совфеда «по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях».

Кроме этого, сенаторы предлагают предоставить отсрочку всем предприятиям, организациям и субъектам предпринимательской деятельности. Речь в данном случае идет об уплате процентов по банковским кредитам в течение трех месяцев, а также по уплате основного долга в течение 6-12 месяцев.

Ранее в Совфеде предложили освободить ТЦ от налога на имущество в этом году.