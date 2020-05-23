Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Совфеде предлагают в этом году освободить ТЦ от налога на имущество

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совфеде предлагают в этом году освободить ТЦ от налога на имущество
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В Совете Федерации в субботу, 23 мая, предложили освободить от налога на имущество в текущем году торговые и бизнес-центры в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, которые направлены на функционирование и дальнейшее развитие экономики и социальной сферы в новых условиях рекомендуется снизить ставки налога в 2020 году на имущество организаций до 0 процентов.

Сенаторы намерены разработать поправки и внести их в Налоговый кодекс РФ.

ЕТ

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью