В Совфеде предлагают в этом году освободить ТЦ от налога на имущество

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23 мая 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В Совете Федерации в субботу, 23 мая, предложили освободить от налога на имущество в текущем году торговые и бизнес-центры в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, которые направлены на функционирование и дальнейшее развитие экономики и социальной сферы в новых условиях рекомендуется снизить ставки налога в 2020 году на имущество организаций до 0 процентов.

Сенаторы намерены разработать поправки и внести их в Налоговый кодекс РФ.