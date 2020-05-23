В Совфеде предлагают в этом году освободить ТЦ от налога на имущество

В Совете Федерации в субботу, 23 мая, предложили освободить от налога на имущество в текущем году торговые и бизнес-центры в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.
В перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, которые направлены на функционирование и дальнейшее развитие экономики и социальной сферы в новых условиях рекомендуется снизить ставки налога в 2020 году на имущество организаций до 0 процентов.
Сенаторы намерены разработать поправки и внести их в Налоговый кодекс РФ.